Lazio, furia Sarri: "Giallo a Milinkovic-Savic? Se dico cosa penso, 6 mesi di squalifica"

QUI LAZIO

Il tecnico biancoceleste dopo la Salernitana: "In 50 anni non ho mai visto una ammonizione del genere"

La fotogallery di Lazio-Salernitana







































1 di 21 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 21 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La Lazio perde terreno in campionato dopo l'1-3 subito in rimonta all'Olimpico dalla Salernitana. Inoltre Sarri perderà Milinkovic-Savic, squalificato nel derby: "Non era neanche fallo, Milinkovic-Savic ha giocato la palla e l'altro è entrato in ritardo - ha commentato il tecnico a fine partita. - In fase di possesso gioca la palla in cinquanta anni non ho mai visto questo tipo di ammonizione, se dico cosa penso di questo episodio mi danno sei mesi di squalifica".

A prescindere dall'episodio, la Lazio è sembrata crollare dopo aver subito il gol del pareggio di Candreva in un match che sembrava in controllo: "Non siamo stati una squadra diversa - ha commentato Sarri a DAZN -. Abbiamo fatto una buona partita, ce l'avevamo in mano. Poi siamo stati impreparati perché forse i ragazzi avevano dato la gara per vinta e abbiamo reagito in maniera confusionaria perdendo ordine ed equilibri".

L'1-1 ha cambiato i connotati del match: "Dopo il pareggio è cambiato tutto e l'arbitraggio ha contribuito a non mantenere il clima sereno. Bisognerebbe però avere la forza di passare oltre a tutto".

Con questa sconfitta la Lazio ha perso terreno sull'Atalanta vanificando il successo di Bergamo: "Questo è un brutto colpo, ora pensiamo a rimetterci a posto, riordinare le idee e ripartire. Non pensiamo alla Roma, ma alla sfida contro il Feyenoord per prenderci la qualificazione".