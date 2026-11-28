La Lazio continua a correre. I biancocelesti vincono anche a Torino contro il Toro e sono sempre più in cima alla classifica. Risultati e prestazioni da grande squadra che fanno gonfiare il petto a mister Gattuso: "Non ci snaturiamo. Abbiamo sempre continuato a stare sul pezzo, questa si chiama mentalità. Sono orgoglioso di tutto questo. Potevamo anche pareggiare, potevamo pure vincerla meglio perché abbiamo avuto altre occasioni. Sono molto felice oggi".
I granata hanno dato filo da torcere alla capolista, soprattutto nei primi 45 minuti, un punto sottolineato anche dal tecnico dei biancocelesti: "È vero nel primo tempo abbiamo sofferto, ma non dobbiamo avere paura. È una squadra che si allena, che ha entusiasmo. Non è solo questione di correre. Oggi ogni volta che uscivamo dalle pressioni siamo stati bravi. Una squadra che si diverte e oggi ci mancavano anche giocatori importanti".
La Lazio nelle prossime due partite avrà l'Atalanta del grande ex Sarri (a cui probabilmente verrà riservato un tributo) e poi il derby con la Roma. Gattuso ha parlato così dei prossimi impegni: "Giusto che applaudano Sarri, l’applauso glielo farò anche io, poi speriamo sia equilibrata. Dobbiamo essere bravi a gestire la pressione di uno Stadio da 50mila. Pensiamo all’Atalanta, dopo il derby. A Roma già da due mesi fanno queste domande, ma io non sono abituato così. Vero è un derby ma ci sono sempre i 3 punti, non è che c’è un bonus".
In conferenza stampa poi, Gattuso si è tolto qualche sassolino dalle scarpe: "La classifica non dobbiamo guardarla - le parole del tecnico dei biancocelesti -. Dobbiamo vivere alla giornata. Non mi dimentico le voci di inizio stagione, dicevano che non eravamo all’altezza, che dovevamo retrocedere e che io ero un incapace".