L'andamento della Lazio in questa Serie A ha del clamoroso. Dopo 13 giornate, i biancocelesti hanno ben 35 punti: nella storia del campionato hanno fatto meglio. Ossia la Juventus di Allegri 2018/2019 (37 punti) e la Vecchia Signora di Capello del 2005/2006 (36), poi retrocessa a tavolino per le note vicende.
La Lazio inoltre, è solo la terza squadra a collezionare almeno 35 punti nelle prime 13 gare stagionali di Serie A (tre punti a vittoria da sempre) dopo la Juventus (1949/50, 2005/06, 2018/19 e 2019/20) e il Napoli (2017/18 e 2022/23).
Inoltre, in cinque delle precedenti sei occasioni in cui una squadra ha ottenuto almeno 35 punti a questo punto del torneo hanno poi vinto lo Scudetto, senza considerare le penalizzazioni (Juventus nel 1949/50, 2005/06, 2018/19 e 2019/20, e il Napoli nel 2022/23), con il Napoli del 2017/18 (secondo) come unica eccezione.