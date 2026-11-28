Inoltre, in cinque delle precedenti sei occasioni in cui una squadra ha ottenuto almeno 35 punti a questo punto del torneo hanno poi vinto lo Scudetto, senza considerare le penalizzazioni (Juventus nel 1949/50, 2005/06, 2018/19 e 2019/20, e il Napoli nel 2022/23), con il Napoli del 2017/18 (secondo) come unica eccezione.