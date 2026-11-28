Alla vigilia del doppio impegno contro l'Atalanta e la Roma, la Lazio non molla la vetta della Serie A. I biancocelesti non sbagliano un colpo e sconfiggono 2-1 il Torino nella 13a giornata, grazie al duo danese: in gol Provstgaard e Isaksen. Il Toro cambia qualcosa nel suo undici e ha l'approccio giusto, impegnando due volte Mandas, che è decisivo su Simeone e Vlasic. I biancocelesti rispondono con Frattesi e prendono il controllo della sfida dopo la mezz'ora, indirizzandola con un letale uno-due: Zaccagni pesca Provstgaard da corner per il vantaggio (41'), poi serve Isaksen per il raddoppio (43'). Due gol in due minuti mandano la Lazio al riposo sul 2-0, con Casadei che si divora la rete granata nel recupero. Nella ripresa Simeone colpisce il palo e la formazione granata rischia di incassare il tris, per poi accorciare al 62' sfruttando un calcio d'angolo: Ché Adams anticipa tutti e firma il gol del 2-1.
Abate muove la panchina e perde il gioiellino Cacciamani per infortunio, Gattuso controlla e inserisce sia Pinamonti che Guðmundsson per gestire la sfida. Il finale è un ottovolante d'emozioni, con Perri a evitare il tris di Pedraza e Oristanio a sfiorare il clamoroso pari del Toro, ma il risultato non cambia. La Lazio vince ancora, ottiene tre punti d'oro in trasferta e resta prima: biancocelesti a quota 35 punti, +5 momentaneo sulla seconda aspettando le risposte della Roma e dell'Inter. Si ferma a quota 14, invece, un Torino che esce a testa alta dal suo stadio e non riesce a festeggiare i suoi 120 anni di storia (omaggiati con una maglia speciale).
IL TABELLINO
TORINO-LAZIO 1-2
TORINO (3-4-1-2) - Lucas Perri; Comuzzo, Saul Coco, Gineitis; Patterson, Casadei, Mandragora (34' st Bragança), Cacciamani (30' st Fortini); Vlasic (14' st Oristanio); Adams (34' st Pellegri), Simeone (14' st Zapata). A disposizione: Mascardi, Siviero, Biraghi, Cömert, Ilkhan, Aboukhlal, Kulenovic, Fitz-Jim, Carrascosa. All. Abate.
LAZIO (4-3-3) - Mandas; Floriani Mussolini (36' st Lazzari), Doekhi, Provstgaard, Pedraza; Frattesi, Belahyane, Dele-Bashiru (30' st Rovella); Isaksen (36' st Cancellieri), Noslin (25' st Pinamonti), Zaccagni (25' st Guðmundsson). A disposizione: Motta, Renzetti, Diogo Leite, Pellegrini, Przyborek, Cataldi, R. Bordon, Serra, Farcomeni, F. Bordon. All. Gattuso.
Arbitro: Chiffi.
Marcatori: 41' Provstgaard (L), 43' Isaksen (L), 17' st Adams (T).
Ammoniti: Saul Coco (T).
LE STATISTICHE
- La Lazio (35) è solo la terza squadra a collezionare almeno 35 punti nelle prime 13 gare stagionali di Serie A (tre punti a vittoria da sempre) dopo Juventus (1949/50, 2005/06, 2018/19 e 2019/20) e Napoli (2017/18 e 2022/23).
- Inoltre, in cinque delle precedenti sei occasioni in cui una squadra ha ottenuto almeno 35 punti a questo punto del torneo hanno poi vinto lo Scudetto, senza considerare le penalizzazioni (Juventus nel 1949/50, 2005/06, 2018/19 e 2019/20, e il Napoli nel 2022/23), con il Napoli del 2017/18 (secondo) come unica eccezione.
- La Lazio (13 – 11V, 2N) ha eguagliato la sua miglior partenza in termini di imbattibilità di un campionato di Serie A, al pari del 1972/73 (13 anche in quel caso – 6V, 7N – sconfitta poi alla 14ª).
- La Lazio (6V, 1N) è rimasta imbattuta nelle prime sette trasferte stagionali di Serie A solo per la terza volta nella sua storia, dopo il 2002/03 (7V) e il 2011/12 (5V, 2N).
- La Lazio ha vinto 12 delle 23 trasferte di Serie A contro il Torino nell'era dei tre punti a vittoria (5N, 6P); solo contro Cagliari (13), Fiorentina (14) e Udinese (17) i biancocelesti hanno ottenuto più successi esterni nella competizione.
- Nessuna squadra ha segnato più gol di testa nei cinque principali campionati europei in corso rispetto alla Lazio (otto, come il Lens).
- Mattia Zaccagni (sette nel 2026/27) ha servito più di sei assist in una singola stagione di Serie A per la prima volta in carriera.
- Mattia Zaccagni ha servito almeno due assist in una singola partita di Serie A per la quarta volta in carriera. Nelle ultime 20 stagioni (dal 2007/08), con la maglia della Lazio solo Luis Alberto (sette) e Felipe Anderson (sei) ci sono riusciti più volte di lui (quattro anche per Senad Lulic e Stefano Mauri).
- Nei cinque principali campionati europei in corso, solo Lamine Yamal (nove), Karry Kane e Florian Thauvin (otto entrambi) hanno servito più assist di Mattia Zaccagni: sette, come Antonio Nusa e Marco Grüll.
- Gustav Isaksen (cinque in 13 match) ha eguagliato il suo record di gol in una singola stagione di Serie A (cinque anche nel 2025/26 ma in 30 presenze).
- Prima di Oliver Provstgaard (due nel 2026/27 – v Juventus e Torino) l’ultimo difensore della Lazio in grado di segnare due gol di testa in trasferta in una singola stagione di Serie A era stato Guglielmo Stendardo (due nel 2006/07).
- La Lazio, con Provstgaard (41:20) e Isaksen (43:19), ha segnato due gol nel giro di 120 secondi per la prima volta dall'8 febbraio scorso con Pedro (al 46:22) e Isaksen (al 46:57) contro la Juventus, all'Allianz, in Serie A.
- La Lazio è diventata la prima squadra contro cui Ché Adams ha segnato più di due gol in Serie A: tre; inoltre, il classe '96 ha trovato due reti nelle ultime tre presenze casalinghe nel torneo, tante quante quelle totalizzate nelle precedenti otto.
- Il Torino (1N, 4P) è rimasto a secco di vittorie per almeno cinque partite di fila in Serie A per la prima volta dal perioso tra ottobre e dicembre 2025 (sei con Marco Baroni in panchina – 3N, 3P).
- Giovanni Simeone ha tagliato il traguardo delle 50 presenze tra tutte le competizioni con la maglia del Torino (45 in Serie A, 5 in Coppa Italia).