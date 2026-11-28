Alla vigilia del doppio impegno contro l'Atalanta e la Roma, la Lazio non molla la vetta della Serie A. I biancocelesti non sbagliano un colpo e sconfiggono 2-1 il Torino nella 13a giornata, grazie al duo danese: in gol Provstgaard e Isaksen. Il Toro cambia qualcosa nel suo undici e ha l'approccio giusto, impegnando due volte Mandas, che è decisivo su Simeone e Vlasic. I biancocelesti rispondono con Frattesi e prendono il controllo della sfida dopo la mezz'ora, indirizzandola con un letale uno-due: Zaccagni pesca Provstgaard da corner per il vantaggio (41'), poi serve Isaksen per il raddoppio (43'). Due gol in due minuti mandano la Lazio al riposo sul 2-0, con Casadei che si divora la rete granata nel recupero. Nella ripresa Simeone colpisce il palo e la formazione granata rischia di incassare il tris, per poi accorciare al 62' sfruttando un calcio d'angolo: Ché Adams anticipa tutti e firma il gol del 2-1.