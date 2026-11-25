Come in una famosa sigla di un vecchio programma sportivo, gli spalti torneranno a riempirsi tifoso dopo tifoso. La bellezza di otto mesi dopo. Il miracolo di Rino Gattuso, sorprendentemente primo (con merito) con la sua Lazio, è completo. Dal prossimo 6 dicembre, e appunto dopo otto mesi e mezzo, i biancocelesti ritroveranno i loro tifosi per un mese. Un mese in cui le contestazioni saranno accantonate e la "lazialità", come da comunicato dei gruppi organizzati, tornerà al centro di tutto come non capitava dall'ormai lontanissimo 15 marzo, data di un Lazio-Milan 1-0 timbrato da Isaksen.
L'occasione, ghiottissima, non poteva tra l'altro essere persa, perché il 6 dicembre, in un Olimpico di nuovo pieno, farà tappa Maurizio Sarri con la sua Atalanta. Un vecchio amico che si porterà in dote il 4-4 contro l'Inter, pareggio buono per mantenere le distanze con la rivale più pericolosa in chiave scudetto. Già, scudetto, perché nella tregua tra tifo organizzato e il patron Lotito, c'è forse anche la voglia di spingere la squadra oltre il più inimmaginabile dei sogni, ovvero proprio quello di poter correre, fino all'ultimo, per un tricolore che era, a inizio stagione, tutto fuorché pronosticabile.
E allora il mese della lazialità si aprirà appunto contro l'Atalanta, per proseguire il 13 dicembre con il derby più "pesante" degli ultimi anni e spingersi, ma questo già accade, con la consueta nutrita presenza nelle trasferte di Torino e Frosinone fino alla Supercoppa contro l'Inter, a San Siro, del 22 dicembre. Dopo, dopo si vedrà. Anche perché a fine anno si potranno fare i primi conti in tasca e capire, con o senza tifosi, dove potrà davvero arrivare questa miracolosa Lazio.