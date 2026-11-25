Come in una famosa sigla di un vecchio programma sportivo, gli spalti torneranno a riempirsi tifoso dopo tifoso. La bellezza di otto mesi dopo. Il miracolo di Rino Gattuso, sorprendentemente primo (con merito) con la sua Lazio, è completo. Dal prossimo 6 dicembre, e appunto dopo otto mesi e mezzo, i biancocelesti ritroveranno i loro tifosi per un mese. Un mese in cui le contestazioni saranno accantonate e la "lazialità", come da comunicato dei gruppi organizzati, tornerà al centro di tutto come non capitava dall'ormai lontanissimo 15 marzo, data di un Lazio-Milan 1-0 timbrato da Isaksen.