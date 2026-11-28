Il Genoa si presenta a San Siro contro l'Inter senza il suo leader difensivo, Leo Ostigar. Il centrale norvegese è stato costretto a tornare in ospedale per ulteriori accertamenti dopo il primo ricovero per un episodio febbrile. Sulle sue condizioni si è espresso Daniele De Rossi nel pre partita: "L'ho sentito stamattina, gli facciamo tanti auguri sia di guarigione che per il suo compleanno. Però penso sia più giusto che ne parlino i dottori. Pensavo fosse una cosa un po' più lieve, è ancora in ospedale e ci rimarrà per un paio di giorni. Emotivamente siamo con lui, calcisticamente abbiamo grandissima fiducia nei nostri difensori e numericamente siamo un po' più in difficoltà".