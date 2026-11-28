Torino-Lazio, le pagelle: Zaccagni, che lampi! Danesi al top. Coco da horror
Il ritorno del capitano: due assist per il numero 10 che manda a rete Provstgaard e Isaksen. Maluccio Noslin, disastroso Pinamontidi Matteo Dotto
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LAZIO
MANDAS 7.5 - Smanaccia sul palo una conclusione velenosa di Simeone, non ha colpe sul gol e ha tanti meriti per come gioca palla da centrocampista aggiunto. Nel finale toglie il pallone dalla testa di Oristanio eivtando il possibile pareggio
FLORIANI MUSSOLINI 6 - Accorto in fase difensiva, non spinge tanto ma fa sentire la sua presenza con il fisico (dall'82' LAZZARI SV).
DOEKHI 6.5 - Vince il ballottaggio con Diogo Leite e sostituisce Sutalo regalando una prova rocciosa e convincente.
PROVSTGAARD 7.5 - Il bel gol di testa che apre la partita, tanti importanti interventi difensivi e nei minuti finali si improvvisa con costrutto ala sinistra. Prova top.
PEDRAZA 6 - Spinge molto, quando poi arriva in zona gol si smarrisce. Nel primo tempo liscia clamorosamente una conclusione da zona dischetto, nella ripresa imbeccato da Frattesi tira su Perri.
FRATTESI 6.5 - Ispira un paio di ottime manovre offensive, si fa murare un potenziale gol da Coco e nelle battute finali esulta per una chiusura da difensore con i fiocchi.
BELAHYANE 7- Il solito metronomo della squadra di Gattuso, magari meno in evidenza rispetto ad altre partite ma sempre fondamentale. Anche per lui chiusure difensive top, soprattutto un tackle su Adams da manuale del calcio.
DELE-BASHIRU 6.5 - Prestazione tosta. Ci mette corsa, impegno e senso tattico per non far rimpiangere più di tanto l'infortunato Taylor (dal 76' ROVELLA SV)
ISAKSEN 7 - Stop a seguire e tiro sul bell'invito di Zaccagni per il raddoppio biancoceleste. Nel secondo tempo ispira una bella azione con Frattesi che Pedraza non concretizza e poi mette in mezzo un invitante pallone per Frattesi che si fa murare da Coco (dall'82' CANCELLIERI SV)
NOSLIN 6 - Non una gran partita rispetto allo standard di questa stagione. Fa comunque tanto lavoro sporco e si perde Adams nell'incornata dell'1-2 (dal 70' GUDMUNDSSON 6 - Ci mette un po' di pepe e lotta nelle battute finali).
ZACCAGNI 7.5 - Non segna ma ispira. Su corner mette il pallone sulla testa di Provstgaard, due minuti dopo lancia nello spazio Isaksen per il raddoppio. Prima e dopo tante altre cose belle del capitano rientrato dopo lunga assenza (dal 70' PINAMONTI 5 - Venti minuti e due errori da matita blu. Sbaglia un gol a porta vuota e butta in Curva Primavera un pallone che meritava miglior fortuna)
Allenatore GATTUSO 7 - I 35 punti in 13 giornate (ne ha persi fin qui solo quattro, causa due pareggi) la dicono lunga sulla qualità della sua Lazio. Squadra da combattimento in grado di regalare belle trame di gioco per un primato meritatissimo.
TORINO
PERRI 6.5; PATTERSON 6, COCO 4.5, COMUZZO 6, CACCIAMANI 5.5 (dal 74' FORTINI 5.5); VLASIC 5 (dal 58' ORISTANIO 5.5), MANDRAGORA 5.5 (dall'80' BRAGANçA SV), CASADEI 5.5, GINEITIS 6; SIMEONE 5.5 (dal 58' ZAPATA 5), ADAMS 7 (dall'80' PELLEGRI SV). Allenatore ABATE 5.5