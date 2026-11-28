"Faccio fatica a dire qualcosa alla mia squadra: abbiamo giocato a viso aperto con la capolista e sono soddisfatto della prestazione, prima o poi la ruota girerà": così il tecnico del Torino, Ignazio Abate, dopo la sconfitta per 1-2 contro la Lazio. "Dovevamo avere maggiore maturità in occasione dei due gol subiti, non aver conquistato punti ci porta un po' di sconforto - dice in conferenza stampa - ma io vedo la luce e non dobbiamo buttarci negatività addosso". I risultati non stanno arrivando: "Mi sono confrontato con presidente e direttore, avverto fiducia - la risposta di Abate a una domanda sul suo futuro - e penso che non ci si debba soffermare soltanto sui risultati: abbiamo iniziato un percorso nuovo, serve visione per capire che cosa vogliamo diventare nel futuro". A proposito di futuro, quello di Ché Adams è ancora da decifrare dal momento che ha il contratto in scadenza al termine di questa stagione: "Con la società abbiamo ottimi rapporti, parliamo costantemente del mio rinnovo ma adesso bisogna rimanere concentrati sul campo" dichiara lo scozzese. "Crediamo nel lavoro del mister, è difficile dire cosa ci sia mancato - aggiunge il classe 1996 - probabilmente dobbiamo migliorare nell'ultimo colpo e nell'ultimo passaggio: abbiamo comunque fatto una bella gara, anche i tifosi lo hanno capito".