Sconfitta 0-4 con l'Arminia, la follia di Rowe: parte male il Bologna di Tedesco

Finisce nel peggiore dei modi la prima amichevole estiva del Bologna, nel ritiro di Valles, in Val Pusteria: ko per 4-0 senza discussione con l'Arminia Bielefeled, formazione della serie B tedesca, e per giunta con l'espulsione di Rowe al minuto 40, per fallo di reazione (testata a un avversario), con i rossoblù già sotto di tre reti, in virtù della doppietta di Grodowski tra l'8' e il 14' minuto e della rete di Worl al minuto 29'. Al 90', il definitivo 4-0 segnato da Bauer. Squadra di Tedesco in difficoltà e con i soli El Azzouzi e Pobega centrocampisti di ruolo, peraltro non schierati contemporaneamente, in attesa di rinforzi nel reparto e dei rientri dalle ferie post mondiali di Ferguson e Moro, oltre che di Lucumi ed Heggem. La prima uscita si chiude con una sconfitta netta. Mercoledì alle 16, secondo test con l'Heidenheim, altra formazione di serie B tedesca.