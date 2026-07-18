Le formazioni ufficiali di Basilea-Juventus: Ekhator dal 1'

Alle 15:30 scende in campo la Juventus per la prima amichevole stagionale contro il Basilea. Queste le scelte di Spalletti e Licthsteiner.
BASILEA (4-2-3-1): Omlin; Tsunemoto, Daniliuc, Victory, Cissé; Metinho, Malachowski; Victory, Shaqiri, Otele; Ajeti.
A disposizione: Salvi, Vouilloz, Omeragic, Celar, Bacanin, Sow, Salah I., Louis, Ruegg, Koloto, Doucoure, Senaya Evann, Harder, Widmer.
Allenatore: Licthsteiner.
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso; Douglas Luiz, Locatelli, Zhegrova, Adzic, Boga; Ekhator.
A disposizione: Perin, Pinsoglio, Milik, Openda, Miretti, Rugani, Joao Mario, Arthur, Cabal, Rouhi, Owusu, Gil Puche, Obavwoduo, Licina, Durmisi, van Aarle.
Allenatore: Spalletti