Le formazioni ufficiali di Basilea-Juventus: Ekhator dal 1'

18 Lug 2026 - 15:10
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Alle 15:30 scende in campo la Juventus per la prima amichevole stagionale contro il Basilea. Queste le scelte di Spalletti e Licthsteiner. 

BASILEA (4-2-3-1): Omlin; Tsunemoto, Daniliuc, Victory, Cissé; Metinho, Malachowski; Victory, Shaqiri, Otele; Ajeti. 
A disposizione: Salvi, Vouilloz, Omeragic, Celar, Bacanin, Sow, Salah I., Louis, Ruegg, Koloto, Doucoure, Senaya Evann, Harder, Widmer. 
Allenatore: Licthsteiner.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso; Douglas Luiz, Locatelli, Zhegrova, Adzic, Boga; Ekhator. 
A disposizione: Perin, Pinsoglio, Milik, Openda, Miretti, Rugani, Joao Mario, Arthur, Cabal, Rouhi, Owusu, Gil Puche, Obavwoduo, Licina, Durmisi, van Aarle. 
Allenatore: Spalletti

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