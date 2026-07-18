La Juventus riabbraccia Lichtsteiner: l'omaggio prima della sfida con il Basilea

La Juventus riabbraccia Stephan Lichtsteiner. In occasione dell'amichevole con il Basilea, il club bianconero ha voluto omaggiare l'ex difensore, attuale allenatore del club svizzero. Prima del match c'è stato un caloroso abbraccio tra Spalletti e Lichtsteiner con l'allenatore bianconero che ha donato una maglia celebrativa con il numero 26. Anche i tifosi bianconeri hanno omaggiato l'attuale allenatore del Basilea esponendo uno striscione che recita "Stephan orgoglio svizzero e guerriero bianconero". Lichtsteiner ha vestito la maglia della Juventus dal 2011 al 2018, giocando 258 partite tra campionato e coppe segnando anche 15 reti.