Castellanos come Dimarco nel 2021: allora la Lazio aveva giocato

il precedente

L'episodio di Castellanos in Lazio-Milan ricorda quello di Dimarco in Lazio-Inter nel 2021: i biancocelesti andarono in gol col nerazzurro a terra

Corsi e ricorsi, come spesso accade la storia si ripete, anche nel calcio. Le feroci polemiche della Lazio per il mancato fair play (questa è l'accusa dei biancocelesti rivolta ai giocatori del Milan) sul colpo subito da Castellanos che ha poi portato all'espulsione di Pellegrini rimandano a Lazio-Inter del 2021, finita 3-1 per la squadra di Sarri. Sul risultato di 1-1, Dimarco resta a terra dopo uno scontro con Lucas Leiva, l'arbitro Irrati dà vantaggio ai nerazzurri che continuano a giocare con la palla in possesso di Lautaro Martinez (che era di spalle al compagno e non aveva visto che si era fatto male). I biancocelesti recuperano palla, ignorano la richiesta nerazzurra di buttare fuori palla visto l'infortunio a Dimarco, vanno in porta e segnano il 2-1 con Felipe Anderson.

Anche in quella occasione ci furono feroci proteste in campo, con Handanovic e Dumfries che se la presero col brasiliano. Sarri, a fine partita, disse: "Scene del genere accadono solo in Italia, il regolamento è chiaro: dovevano tirare loro fuori il pallone dal campo. In Premier League ad esempio non si protesta nemmeno su questi episodi di campo, quando un giocatore è a terra".

