La moviola di Lazio-Milan: non c'è fallo di Maignan su Castellanos

Al 12' protesta dei giocatori della Lazio per un presunto fallo di Maignan su Castellanos. Con il francese in uscita, Florenzi gli tocca il pallone mandandolo "fuori giri", ma l'estremo portiere rossonero, già proteso in scivolata, riesce a toccarlo e respingerlo. Nella continuazione della scivolata, con la palla ormai lontana, si scontra con Castellanos, stendendolo. Come spiega il nostro Graziano Cesari "Maignan non si può smaterializzare e l'impatto con l'attaccante della Lazio è inevitabile. Il pallone non era in ogni caso nella disponibilità di Castellanos, il Var non è intervenuto perché si tratta di fatto accidentale casuale".