Lazio, rabbia social di Immobile: "Pellegrini, chiedi pure scusa? In campo c'era il vigile"

La rabbia della Lazio per l'episodio che ha causato l'espulsione di Luca Pellegrini contro il Milan è stata ufficialmente veicolata dalle parole di Claudio Lotito ma il sentimento ha coinvolto giocatori e Maurizio Sarri, seppur non davanti alle telecamere. Se il difensore biancoceleste ha chiesto scusa su Instagram per aver lasciato la squadra in dieci (pur sottolineando "ha vinto l'antisportività"), il commento al post di Ciro Immobile sembra tirare in ballo l'arbitro Di Bello pur se non in modo diretto: "Pure scusa chiedi? Ma qui si può parlare? No perché in campo non si poteva, c’era il vigile che te lo impediva".