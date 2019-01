Lazio, Acerbi espulso: si fermerà dopo 149 partite di fila

20/01/2019

Lo straordinario mix di integrità fisica e correttezza in campo (non basta non infortunarsi, serve anche evitare cartellini rossi: e da difensore centrale è doppiamente difficile...) di Acerbi era iniziato ad ottobre 2015 quando il 30enne vestiva la maglia del Sassuolo ed è proseguito in maglia biancoceleste in questi primi mesi della stagione 2018/19.



Zanetti, invece, dal 28 ottobre 2006 (Milan-Inter 3-4) al 13 dicembre 2009 (Atalanta-Inter 1-1) aveva messo insieme 137 gare consecutive in serie A, 162 gare contando le coppe.