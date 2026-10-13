Il paradosso a tinte biancocelesti: battere i record in uno stadio vuoto

Tralasciando la Liga, che ha già disputato due partite in più, il paragone con gli altri più importanti campionati europei, vede Lazio (e Inter) dietro soltanto all'impressionante Manchester City della nuova gestione Maresca, che ha fatto il bottino pieno di 18 punti in 6 partite di Premier. Negli altri campionati, le capolista Monaco, in Ligue 1, e Frigurgo e Dortmund, in Bundesliga, hanno rispettivamente 14 e 13 punti, anche se in Germania sono solo alla quinta giornata.