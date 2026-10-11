Lazio, Gattuso: "Non possiamo permetterci di gestire. La vetta? Non ci riguarda"

"Non ci possiamo permettere quel secondo tempo, sembrava di vedere la ripresa contro il Milan, ho fatto i complimenti alla squadra per il primo tempo ma noi non dobbiamo gestire nulla. Se vogliamo continuare a sorprendere dobbiamo proseguire così come nel primo tempo, non ci possiamo permettere di gestire le partite. Quando facciamo delle vie di mezze emergono problematiche che ci mettono in difficoltà. Oggi ci è andata bene così come contro il Milan, e questo è importante capirlo. Il Monza non merita questa classifica". Così Rino Gattuso, tecnico della Lazio, dopo la vittoria sul Monza.
"La Lazio è prima. Non c'entriamo niente, noi dobbiamo vivere alla giornata. Sapete che tipo di stadio è. Non è facile, però abbiamo una strada che è quella del lavoro e farlo con serietà" ha aggiunto.