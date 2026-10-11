LAZIO

Lazio, Gattuso: "Non possiamo permetterci di gestire. La vetta? Non ci riguarda"

Il tecnico dei biancocelesti: "Nel secondo tempo sembrava di vedere la partita contro il Milan"

11 Ott 2026 - 17:57
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

"Non ci possiamo permettere quel secondo tempo, sembrava di vedere la ripresa contro il Milan, ho fatto i complimenti alla squadra per il primo tempo ma noi non dobbiamo gestire nulla. Se vogliamo continuare a sorprendere dobbiamo proseguire così come nel primo tempo, non ci possiamo permettere di gestire le partite. Quando facciamo delle vie di mezze emergono problematiche che ci mettono in difficoltà. Oggi ci è andata bene così come contro il Milan, e questo è importante capirlo. Il Monza non merita questa classifica". Così Rino Gattuso, tecnico della Lazio, dopo la vittoria sul Monza. 

"La Lazio è prima. Non c'entriamo niente, noi dobbiamo vivere alla giornata. Sapete che tipo di stadio è. Non è facile, però abbiamo una strada che è quella del lavoro e farlo con serietà" ha aggiunto.

lazio
gattuso

Ultimi video

01:27
Milan tra cambio modulo e visita di Cardinale

Milan tra cambio modulo e visita di Cardinale

01:28
DICH DIEGO CARLOS POST INTER DICH

Diego Carlos: "Abbiamo cercato il gol e questo è positivo"

02:09
DICH GILARDINO POST INTER DICH

Gilardino: "C'è amarezza, ma possiamo migliorare"

03:27
DICH MKHITARYAN POST PARMA DICH

Mkhitaryan: "Siamo ambiziosi, in Champions vogliamo andare avanti"

00:43
MCH INFORTUNIO SVILAR X 3 MCH

Il momento dell'infortunio di Svilar in allenamento il 2 ottobre

01:18
DICH SPALLETTI SU CONDANNA A VINCERE DICH

Spalletti: "Juve condannata a vincere""

01:51
DICH SPALLETTI PER SITO 10/10 DICH

Spalletti: "Kolo Muani deve essere libero di muoversi in campo"

01:12
MCH PROTESTA ULTRAS JUVE 10/10 MCH

Ultrà della Juve in protesta fuori dallo Stadium

01:12
MCH CARDINALE SE NE VA DA MILANELLO CON CAPPELLINO TRUMPIANO 10/10 MCH

Cardinale sfoggia il cappellino Make Milan Great Again

00:26
DICH GATTUSO SU CLASSIFICA PER SITO 10/10 DICH

Gattuso e la classifica: "Penso solo al Monza, ma vogliamo continuare a stupire"

02:30
DICH GASPERINI VIGILIA COMO 10/10 DICH

Gasperini: "Svilar? Una brutta tegola, adesso tocca a Gollini"

01:10
DICH AMORIM SU SPINGERE SULL'ACCELERATORE 10/10 DICH

Milan, Amorim: "È il momento di spingere sull'acceleratore"

01:13
DICH GATTUSO SU SOSTA PER SITO 10/10 DICH

Lazio, Gattuso: "La squadra sta bene, avanti con umiltà"

00:56
DICH AMORIM SU DIFESA A 4 O A 3 PER SITO 10/10 DICH

"Milan, Amorim: "Difesa a 3 o 4? Qualcosa ho in mente per far giocare sempre meglio i miei"

01:01
DICH AMORIM SU GONçALO RAMOS PER SITO 10/10 DICH

Milan, Amorim: "Io penso alla squadra, non a come Ramos possa segnare più gol"

01:27
Milan tra cambio modulo e visita di Cardinale

Milan tra cambio modulo e visita di Cardinale

I più visti di Lazio

DICH GATTUSO SU CLASSIFICA PER SITO 10/10 DICH

Gattuso e la classifica: "Penso solo al Monza, ma vogliamo continuare a stupire"

Atalanta, colpo Champions: Zappacosta e Hojlund stendono la Lazio

Il Bologna si ferma al palo, la Lazio frena: niente 2° posto per Sarri

Zaccagni-Felipe Anderson, Lazio da Champions: Sarri batte la Dea e l'aggancia

Alla Juve basta Bremer, Lazio battuta 1-0: ora l'Inter in semifinale

Gol e record, Immobile incorona il suo erede: "Ti auguro una grande carriera"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
18:16
Bologna, Palladino: "Era importante vincere, il gruppo ne aveva bisogno"
18:10
Montella: "C'è una fine a ogni bella storia, Turchia sempre nel mio cuore"
17:55
Champions League: ecco gli arbitri di Inter-Bruges e Villarreal-Napoli
17:40
Bologna: infortunio per Orsolini
17:40
Monza, Juric: "Primo tempo bruttissimo, la ripresa molto meglio"