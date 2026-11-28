"Oggi, a dieci anni di distanza, ricordiamo le vittime del disastro aereo che coinvolse la Chapecoense": con questo post sui propri account social, il Torino ha voluto mandare un messaggio al club brasiliano per non dimenticare la tragedia in cui persero la vita 71 delle 77 persone a bordo dell'aereo. Era il 28 novembre del 2016, l'aereo su cui viaggiava la Chapecoense precipitò dalle parti di Medellin, in Colombia, in una tragedia terribilmente simile a quella del Grande Torino il 4 maggio 1949.