Caso falconiere, il ds Fabiani: "Rispettiamo la convalescenza, poi si vedrà..."

In casa Lazio continua a tenere banco la vicenda del falconiere Juan Bernabé. Dopo le scuse del diretto interessato, la presa di posizione del chirurgo Gabriele Antonini e le dichiarazioni del presidente Lotito, sulla questione è intervenuto anche il ds Angelo Fabiani lanciando qualche segnale distensivo. "Il falconiere? Mi sono fato un'idea, ma ora su questa vicenda deve calare il sipario - ha spiegato -. Ha chiesto scusa e si è reso conto di aver fatto una cosa che non doveva". "In questo momento è in convalescenza e la salute è un diritto costituzionalmente riconosciuto e daremo tutto il supporto che serve fino alla validità del certificato - ha aggiunto -. Poi la situazione sarà affrontata su altri piani".