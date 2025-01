Bernabè non lascia Formello e chiede scusa. Lotito: "È la Lazio, non Cicciolina"

Non accenna a chiudersi il caso di Juan Bernabè, l'ormai ex falconiere della Lazio allontanato dal presidente Claudio Lotito dopo la diffusione delle immagini post operazione di protesi peniena. Lo spagnolo, che vive nel centro sportivo biancoceleste, è chiuso nella propria stanza - come emerge da Formello -, non si dà pace e, in attesa di completare il decorso post operatorio, intende presentare le sue scuse che il presidente Lotito non è disposto a prendere in considerazione, come dimostra il suo intervento radiofonico.