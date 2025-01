Lazio, caso falconiere: Lotito licenzia anche il medico Antonini

Interpellato dai giornalisti a Montecitorio, a margine della seduta parlamentare per l’elezione dei giudici costituzionali, il senatore di Forza Italia ha inoltre dichiarato: "Quell’aquila non volerà più. Vedremo come sostituirla, dobbiamo trovare una soluzione. Anche perché sono stato io a ideare questa iniziativa", ha concluso, riferendosi al volo del rapace prima delle partite della Lazio.