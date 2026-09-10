Verso Lazio-Milan, Frattesi sa come si fa male al Diavolo: l'ex Inter è una bestia nera per i rossoneri

In fondo, bastavano solamente nuovi stimoli. L'ha ammesso anche il diretto interessato. Una nuova sfida era ciò che più serviva a Davide Frattesi per ritrovare sè stesso dopo una stagione no all'Inter. Ma probabilmente neanche l'ex nerazzurro si aspettava una partenza così a mille. Davide è sulla stessa lunghezza d'onda della sua Lazio. Tre gol in tre presenze. Tre su tre, come le vittorie dei biancocelesti in campionato. Ed entrambi sono accompagnati da quella sensazione di sorpresa generale. Nessuno si attendeva un avvio di stagione così per i ragazzi di Gattuso, così come era difficile prevedere un impatto del genere dell'incursore al ritorno nella sua città.