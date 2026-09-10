Verso Lazio-Milan, Frattesi sa come si fa male al Diavolo: l'ex Inter è una bestia nera per i rossoneri
Davide Frattesi non intende fermarsi. Nel mirino del miglior goleador laziale c'è già il Milan, squadra che l'incursore ha già punito in passato con due maglie diverse
In fondo, bastavano solamente nuovi stimoli. L'ha ammesso anche il diretto interessato. Una nuova sfida era ciò che più serviva a Davide Frattesi per ritrovare sè stesso dopo una stagione no all'Inter. Ma probabilmente neanche l'ex nerazzurro si aspettava una partenza così a mille. Davide è sulla stessa lunghezza d'onda della sua Lazio. Tre gol in tre presenze. Tre su tre, come le vittorie dei biancocelesti in campionato. Ed entrambi sono accompagnati da quella sensazione di sorpresa generale. Nessuno si attendeva un avvio di stagione così per i ragazzi di Gattuso, così come era difficile prevedere un impatto del genere dell'incursore al ritorno nella sua città.
E ora, la sfida lanciata al Milan. Una squadra che la mezzala conosce bene e che sa come punire. Nel 2023 furono ben due le marcature del classe 1999, con due casacche diverse. Frattesi mise a segno il raddoppio nel 5-2 del Sassuolo corsaro a San Siro nel gennaio 2023 (annata 2022/2023). Passarono otto mesi e, dopo aver tinto la sua maglia di blu invece che di verde, l'azzurro sigillò il risultato sul 5-1 nel derby di campionato del 16 settembre, stagione 23/24 ovviamente. Tutti gol per vittorie rotonde contro il Diavolo.
E Davide, mesi dopo, si tolse anche la soddisfazione di ottenere la seconda stella con l'Inter nella stracittadina del 22 aprile 2024. Quel giorno il romano disputò solamente 27 minuti nella seconda frazione, ma la soddisfazione fu comunque enorme. Da allora, l'impatto negli incroci contro il Milan non fu più eccezionale. Ma sabato, con una maglia diversa e con nuovi stimoli, Frattesi vuole tornare a gustarsi il sapore di un gol ai suoi ex "cugini".