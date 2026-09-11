Lazio, Gattuso sfida il suo passato: "Sogno l'Olimpico pieno"

L'appoggio alla squadra, però, non mancherà: prima del match i supporter laziali si riuniranno infatti a Formello per accompagnare il pullman con i giocatori dal centro sportivo fino a Ponte Milvio. Un gesto per dimostrare la vicinanza alla squadra, consapevole di potersi giocare le proprie carte. Perché, come sottolinea Nuno Tavares, il Milan è "una squadra che sta crescendo, ha giocatori di qualità e un allenatore molto bravo", ma i biancocelesti sono "ben preparati e molto fiduciosi. Abbiamo giocatori e uno staff che possono aiutarci a ottenere la vittoria".