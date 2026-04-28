Inchiesta arbitri: Rocchi non si presenterà all'interrogatorio con il pm

Gianluca Rocchi non si presenterà giovedì all’interrogatorio con il pm Maurizio Ascione in merito all’indagine della Procura di Milano sul mondo arbitrale che vede l’ex designatore di Serie A e B, autosospesi negli scorsi giorni, indagato per concorso in frode sportiva. A renderlo noto è stato l'avvocato dell'ex arbitro, che ha spiegato così la decisione in una nota: "Rocchi voleva presentarsi, ma ho deciso io di rinunciare perché, allo stato, non avendo conoscenza del fascicolo delle indagini preliminari, ritengo di non essere in grado di svolgere efficacemente il mandato difensivo".