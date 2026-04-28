Inchiesta arbitri: Rocchi non si presenterà all'interrogatorio con il pm
Lo rende noto il suo avvocato: "Lui voleva presentarsi, è stata una decisione mia"
Gianluca Rocchi non si presenterà giovedì all’interrogatorio con il pm Maurizio Ascione in merito all’indagine della Procura di Milano sul mondo arbitrale che vede l’ex designatore di Serie A e B, autosospesi negli scorsi giorni, indagato per concorso in frode sportiva. A renderlo noto è stato l'avvocato dell'ex arbitro, che ha spiegato così la decisione in una nota: "Rocchi voleva presentarsi, ma ho deciso io di rinunciare perché, allo stato, non avendo conoscenza del fascicolo delle indagini preliminari, ritengo di non essere in grado di svolgere efficacemente il mandato difensivo".
Giovedì sarà anche il giorno dell’interrogatorio di Andrea Gervasoni, supervisore VAR autosospesosi dopo che l’inchiesta è stata resa pubblica e indagato per concorso in frode sportiva per il caso di Salernitana-Modena, che al momento sembra essere pronto a presentarsi all’interrogatorio e a rispondere alle domande degli inquirenti. A svelarlo è stato il suo legale, spiegando che il suo assistito "dovrebbe rispondere".