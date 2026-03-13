Kings League: Fedez scende in campo per una grande sfida nel giorno delle scommesse

La giornata di lunedì prevede però un coinvolgimento dei presidenti ancora più speciale, con scommesse personali che terranno i fan con il fiato sospeso. Diletta Leotta, co-presidente dei D-POWER insieme a Bobo Vieri, ha promesso che in caso di vittoria inizierà un fioretto rinunciando alla pasta alla norma fino alla prossima sconfitta. Il seguitissimo streamer Marzaa, l'iconico presidente dei TRM e campione in carica, ha giurato di indossare un parrucchino in caso di sconfitta contro i BIGBRO di Moonryde e quest'ultimo, di contro, ha promesso di tatuarsi proprio la faccia di Marzaa sulla schiena qualora dovesse perdere contro di lui.