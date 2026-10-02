Zhegrova esclusivo: "Juve sempre meglio dell'Inter. Amo questo club, voglio lasciare il segno"

Solo un quarto d'ora finale per Edon Zhegrova nel Kosovo che ha pareggiato 0-0 contro Israele nel match di ieri sera, valido per il gruppo 3 della Lega B di Nations League: "Iniziare in panchina è stata una decisione del mister, non vedo l’ora sia la prossima partita, spero di partire titolare e di giocare”. Nel prossimo match la nazionale guidata dal tedesco Foda affronterà l'Austria prima in classifica: "Credo nella mia nazionale, abbiamo giocatori di qualità, giocheremo in casa e penso che abbiamo buone possibilità di vincere, lo stesso vale per il gruppo, faremo di tutto per arrivare primi”.
Nell'intervista esclusiva per Sportmediaset, l'esterno ha avuto modo di parlare anche della Juventus: "Sono davvero molto felice di essere alla Juve, è un grande club e non posso che essere contento dei compagni, del mister, dello staff, di tutta la squadra, è un privilegio per me far parte di questo club, darò il meglio di me stesso ogni qual volta verrò scelto per andare in campo per la Juve”.
Eppure in estate è stato vicino alla cessione: "Sono rimasto perché amo questo club e voglio raggiungere qualcosa di grande con questo club, quando mi avevano acquisto ero davvero molto felice e non volevo lasciare la Juventus in questo modo (senza aver lasciato davvero il segno, ndr). Quindi sono voluto rimanere e ora voglio fare grandi cose per questo club”. Per adesso, non in Europa League visto che è stato escluso dalla lista: "Si tratta di una scelta di Spalletti, qualsiasi cosa venga decisa io farò del mio meglio per il club e rispetto ogni decisione”.
La Juve può vincere lo scudetto? "Abbiamo una grande squadra, abbiamo una grande rosa, vediamo partita dopo partita, con l’obiettivo però di vincere ogni gara che disputiamo. Penso che ne abbiamo le qualità, poi alla fine si tireranno le somme”. Infine Zhegrova lancia la "sfida" all'Inter campione in carica: "Se siamo più forti di loro? Non voglio parlare di questo, però la Juventus è sempre meglio (sorride, ndr)”.