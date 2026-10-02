Zhegrova esclusivo: "Juve sempre meglio dell'Inter. Amo questo club, voglio lasciare il segno"

Eppure in estate è stato vicino alla cessione: "Sono rimasto perché amo questo club e voglio raggiungere qualcosa di grande con questo club, quando mi avevano acquisto ero davvero molto felice e non volevo lasciare la Juventus in questo modo (senza aver lasciato davvero il segno, ndr). Quindi sono voluto rimanere e ora voglio fare grandi cose per questo club”. Per adesso, non in Europa League visto che è stato escluso dalla lista: "Si tratta di una scelta di Spalletti, qualsiasi cosa venga decisa io farò del mio meglio per il club e rispetto ogni decisione”.