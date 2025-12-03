Vlahovic ha deciso: sarà operato domani a Londra

Per quanto riguarda i tempi di recupero, è ancora troppo presto per stabilirli: bisognerà attendere l'intervento e, soprattutto, la riabilitazione anche se si parla già di almeno tre mesi. Inizialmente, Vlahovic sperava di cavarsela con la terapia conservativa: un percorso che avrebbe previsto 45 giorni di riposo assoluto più un mese di riatletizzazione, per uno stop complessivo di circa due mesi e mezzo. Tuttavia, lo scenario sembrerebbe cambiato e nelle ultime ore i medici gli hanno consigliato l'operazione chirurgica.