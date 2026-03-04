Manchester United, Fletcher squalificato 6 giornate per insulto omofobo

04 Mar 2026 - 15:24

Maxi squalifica per il centrocampista del Manchester United Jack Fletcher, sanzionato con sei giornate di stop per aver rivolto un insulto omofobo a un avversario in occasione della gara dello scorso 21 ottobre persa 5-2 contro il Barnsley nell'EFL Trophy. "Mi dispiace davvero per l'offesa pronunciata nella foga del momento - le scuse del calciatore 18enne, figlio della leggenda dei Red Devils Darren Fletcher, espulso nell'occasione - Capisco perfettamente che un linguaggio del genere sia inaccettabile e mi sono scusato immediatamente dopo la partita. E' stato un momentaneo cedimento morale che non riflette assolutamente le mie convinzioni o i miei valori". Fletcher è stato inoltre multato di 1500 sterline e dovrà frequentare un programma educativo obbligatorio in presenza.

