Memorial Mabel Bocchi: appuntamento sabato 7 marzo a Milano

Non sarà una commemorazione bensì sarà una partita di basket, una chiacchierata tra compagni di squadra e avversari di mille battaglie con un brindisi a chi troppo presto ha lasciato il campo della vita. Parliamo del Memorial Mabel Bocchi che andrà in scena il prossimo 7 marzo 2026, dalle ore 10.30, allo Sport Center Noviglio nella città metropolitana di Milano. In questa occasione la comunità del basket lombarda si ritroverà per abbracciare il ricordo di Mabel, protagonista assoluta del basket europeo degli anni settanta che ha lasciato troppo presto il parquet della vita. Bocchi, soprannominata la 'Divina' ha chiuso la carriera proprio a Milano, nella stagione 1981/82, dopo tanti trionfi con la GEAS Basket e 113 presenze in Nazionale condite da un bronzo europeo che aprì la strada al basket azzurro. Nel 1975 fu eletta miglior giocatrice del mondo.