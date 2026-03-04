Memorial Mabel Bocchi: appuntamento sabato 7 marzo a Milano

04 Mar 2026 - 15:31

Non sarà una commemorazione bensì sarà una partita di basket, una chiacchierata tra compagni di squadra e avversari di mille battaglie con un brindisi a chi troppo presto ha lasciato il campo della vita. Parliamo del Memorial Mabel Bocchi che andrà in scena il prossimo 7 marzo 2026, dalle ore 10.30, allo Sport Center Noviglio nella città metropolitana di Milano. In questa occasione la comunità del basket lombarda si ritroverà per abbracciare il ricordo di Mabel, protagonista assoluta del basket europeo degli anni settanta che ha lasciato troppo presto il parquet della vita. Bocchi, soprannominata la 'Divina' ha chiuso la carriera proprio a Milano, nella stagione 1981/82, dopo tanti trionfi con la GEAS Basket e 113 presenze in Nazionale condite da un bronzo europeo che aprì la strada al basket azzurro. Nel 1975 fu eletta miglior giocatrice del mondo. 

Ultimi video

02:04
Juventus, rinnovo Vlahovic, i retroscena

Juve-Vlahovic, i retroscena sul rinnovo

00:23
DICH RICCI SU INCARDONA INTERISTA DICH

Ricci e il derby in famiglia: "Eleonora non è più interista, tifa Milan per me"

01:32
DICH RICCI SU FIDANZATA, PASSIONE MUSICA E AFRICA DICH

Ricci: "L'amore con Eleonora e la passione per la chitarra"

00:39
DICH RICCI SU RIVALITA' PISA-LIVORNO CON ALLEGRI DICH

Ricci: "Io e Allegri stesso senso dell'umorismo"

01:40
DICH RICCI SU MILAN, SCUDETTO E MODRIC DICH

Ricci: "Scudetto un sogno, ma pensiamo al derby"

02:10
Como-Inter, i promossi e i bocciati

Como-Inter, i promossi e i bocciati

01:46
In gol da capitano

In gol da capitano: Insigne rinasce a Pescara

01:03
Taveri: "Pio Esposito sarà il più atteso nel derby"

Taveri: "Pio Esposito sarà il più atteso nel derby"

01:34
Atalanta, sogno coppa

Atalanta, sogno coppa

01:27
Sarri ricarica la Lazio

Sarri ricarica la Lazio

02:10
Lo sport e la guerra

Lo sport e la guerra tra paura e attese

01:32
Stasera Lazio-Atalanta

Stasera Lazio-Atalanta

01:32
Kean: viola e nazionale

Svolta Kean per Viola e Nazionale

02:17
Pisilli, grande crescita

La Roma si gode un grande Pisilli

01:32
Napoli senza Lobotka

Il Napoli senza pace: si ferma Lobotka

02:04
Juventus, rinnovo Vlahovic, i retroscena

Juve-Vlahovic, i retroscena sul rinnovo

I più visti di Calcio

DICH ALLEGRI POST CREMONESE DICH

Allegri: "Importante tornare alla vittoria. Derby? Ci prepariamo al meglio"

SRV RULLO VOLATA CHAMPIONS: SCONTRI DIRETTI E CALENDARIO 2/3 (MUSICATO)

Volata Champions: calendario e scontri diretti, tutte in 10 punti

Vini in calo, Yamal al top: top 10 calciatori dal valore più alto. E anche Pio e Nico Paz sono da record

SRV RULLO INTER: MISSIONE DOBLETE, ATTENZIONE AL COMO 2/3 SRV

Inter, missione 'Doblete'

Balzarini: "Attacco Juve: clamorosa proposta dei tifosi"

Balzarini: "Attacco Juve: clamorosa proposta dei tifosi"

Vinicius e il razzismo

Vinicius e il razzismo

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:18
Coppa Italia, Lazio: i convocati di Sarri per l'Atalanta
15:50
Serie B, che fair play in Reggiana-Sudtirol: ruba palla al portiere infortunato e l'appoggia fuori
15:31
Memorial Mabel Bocchi: appuntamento sabato 7 marzo a Milano
15:24
Manchester United, Fletcher squalificato 6 giornate per insulto omofobo
14:28
Udinese, distorsione alla caviglia per Bertola