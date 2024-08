Juve, Thiago Motta: "Chiesa? Non è cambiato nulla. Tranquillo per il mercato"

VERSO JUVENTUS-COMO

L'allenatore italo-brasiliano presenta la sfida contro il neopromosso Como: "Il nostro obiettivo è fare una grande prestazione"

© Getty Images Archiviate le amichevoli estive, in casa Juve ora si comincia a fare sul serio. Domani sera contro il neopromosso Como, prende ufficialmente il via il nuovo corso bianconero affidato a Thiago Motta. L'allenatore italo-brasiliano presenta in conferenza stampa il match dell'Allianz Stadium contro i lariani di Cesc Fabregas.

LA CONFERENZA DI THIAGO MOTTA

Quanta voglia c'è all'interno del gruppo?

"Tanta. Non vediamo l'ora di fare la partita di domani di competere contro l'avversario e arrivare al nostro obiettivo. Il nostro obiettivo è fare una grande prestazione e alla fine portare il risultato che dobbiamo".

McKennie caso isolato o c'è la possibilità di integrare altri in rosa?

"McKennie è un giocatore utile. Siamo in 19, giocano in 11 e ne possono entrare 5. Stiamo bene, abbiamo fatto una buona preparazione questa settimana, abbiamo fatto buoni allenamenti con intensità, con tutto quello che vogliamo vedere e siamo pronti per affrontare la partita di domani".

È tranquillo sul fronte mercato?

"Molto, stiamo lavorano bene e al massimo per essere competitivi".

Yildiz ha rinnovato e ha preso la maglia numero 10.

"È una responsabilità, perché porterà un numero storico. È un giocatore forte che ha una grande cultura del lavoro e lo trasmette anche agli altri. Questo va sottolineato".

Visti anche i risultati di ieri, giocare per ultimi è un vantaggio?

"Nella vita, come nel calcio, niente viene per scontato. Dobbiamo meritarcelo e noi dobbiamo essere concentrati su noi stessi e concentrati sulla partita di domani. Abbiamo di fronte una squadra che è salita dalla serie B, vuol dire che ha vinto tante partite per arrivare in questo momento. Porta con sé sicuramente un grande entusiasmo, noi con grande rispetto come per tutti gli avversari e con tutto il rispetto per il Como daremo il nostro massimo per competere e per arrivare al risultato che vogliamo noi".

Rimasto sorpreso da Weah?

"Può migliorare in tutto, ha la predisposizione per farlo. Non sono sorpreso perché l'avevo già conosciuto molto giovane. Sarà di grande aiuto alla squadra".

Si aspetta qualcosa dal mercato?

"Stiamo lavorando al massimo e bene per regalare una squadra competitiva. Anche se a voi non piace molto parlare della partita, noi siamo concentrati sulla partita".

Che emozioni pensa di trovare? Che prestazione si aspetta dalla squadra?

"Abbiamo fatto una buona preparazione, una buona settimana di lavoro. Domani abbiamo entusiasmo e siamo felici. Siamo privilegiati a vivere un momento così. La nostra idea è fare una buona prestazione".

È cambiata la situazione di Chiesa?

"No non è cambiata. Abbiamo parlato internamente ed è la dimostrazione di rispetto per i miei giocatori. Non è cambiato niente".

Come vede Vlahovic?

"Lo vedo molto bene e sta lavorando molto bene, provando ad aiutare i suoi compagni. Lui è un grande giocatore, ma come tutti i grandi ha bisogno della squadra. Sono molto contento, perché abbiamo una grande energia per portare a casa il risultato".

La condizione di Miretti.

"Non sarà con noi domani, perché sta facendo un lavoro differenziato. Poi quando sarà a disposizione parleremo di Fabio".