L'Inter  accelera  per Chiesa? Possibile offerta negli ultimi giorni di mercato

JUVENTUS

In casa bianconera si teme un possibile accordo già raggiunto tra l'attaccante e l'Inter, che potrebbe tentare l'affondo a fine mercato

Federico Chiesa e la Juventus, un matrimonio destinato a finire. Nonostante il reintegro della propria maglia nello store ufficiale del club bianconero, Chiesa al momento rimane fuori dal progetto di Thiago Motta. Durante questa sessione di mercato, ci sono stati dei contatti con vari club, con le trattative che non sono mai veramente decollate. Ma attenzione agli ultimi giorni di mercato, dove potrebbe esserci un affondo decisivo dell'Inter. Ma a una condizione.

Secondo quanto scritto da La Repubblica, alla Continassa la preoccupazione è che Chiesa abbia già un accordo per trasferirsi all'Inter a parametro zero la prossima sessione mercato, ma i neazzurri potrebbero arrivare a offrire 10 milioni di euro per anticipare l'acquisto. Il tutto a una condizione: che l'Inter riesca a vendere uno tra Correa e Arnautovic, altrimenti l'affare non andrebbe in porto. Un'ipotesi molto remota al momento, che fa seguito alla recenti voci di un accostamento di Chiesa ai nerazzurri.

KOOPMEINERS ASPETTA IL VIA LIBERA

Nel frattempo, il club bianconero continua a spingere per portare Teun Koopmeiners a Torino. Dopo le prime offerte respinte dall'Atalanta, negli ultimi giorni c'è stato il rilancio del club bianconero, che sfiora la richiesta della Dea di 60 milioni per far partire il giocatore olandese: 52 milioni più 7 legati ai bonus. Sarà l'offerta decisiva? Sicuramente l'arrivo di Samardzic a Bergamo dà una mano alla Juventus perché potrebbe sbloccare definitivamente la trattativa tra i club visto che sulla carta il serbo è il sostituto dell'olandese. Domani l'esordio in campionato con il Como, attendendo gli ultimi colpi dal mercato.