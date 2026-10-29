Venezia in fiducia a Como, spazio a Busio e Yeboa

29 Ott 2026 - 14:07
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Ha messo alle corde la capolista Inter - così come aveva fatto con la Lazio - e adesso crede nei propri mezzi e di poter risalire la classifica. Il Venezia si appresta alla trasferta di Como, nel lunch match di domenica, con nuove convinzioni. "Dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo. Gli obiettivi che ci siamo dati li stiamo raggiungendo. Siamo stati competitivi contro una grandissima squadra - ha osservato Davide Nicola dopo la sconfitta con i nerazzurri -. Io sono qui da 14 giorni: nella prima partita, contro il Napoli, abbiamo raccolto qualcosa in più, ma ho visto lo spirito giusto. A Genova abbiamo prodotto i numeri per farla nostra e poi loro l'hanno vinta; con l'Inter volevo vedere l'alternanza di interpretazione tra blocco basso e le ripartenze veloci, siamo riusciti a tenerlo in modo importante. Io sono molto felice, ho fatto i complimenti ai ragazzi: dobbiamo migliorare nel far male in certe occasioni perché certe squadre ti trovano qualche situazione di disagio prima o poi". Quanto all'attacco, il tecnico ha spiegato che "le mie gerarchie sono queste: ho Yeboah, Lauberbach, Adams, Rrahmani che non vedo l'ora di vedere all'opera. Io do sempre occasioni e fiducia, i giocatori devono sfruttare le possibilità. Non cerco mai colpevoli, le occasioni ci sono: dobbiamo essere meno frenetici. Arriveremo a farlo, ho grande fiducia". Circa la formazione anti-Como, Busio potrebbe tornare dal primo minuto dopo l'infortunio e anche Yeboah dovrebbe avere una chance accanto ad Adams. In difesa, Bella Kotchap, anch'egli ristabilito, freme per una maglia. 

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