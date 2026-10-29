Bufera sull'ex Milan Rami per le frasi su Alexia Putellas al Pallone d'Oro: "Molla il microfono"

Nel corso di una diretta su Twitch, Rami ha criticato aspramente l'intervento della tre volte vincitrice del trofeo femminile, ignorando del tutto la maggiore lunghezza del discorso di Harry Kane, premiato tra gli uomini: "Ha iniziato a parlare e ha proseguito. Ma sorella, molla il microfono, mollalo. Vuoi parlare? Nessun problema, vai a casa tua, prendi una videocamera e metti due luci. Questo è il Pallone d'Oro, a un certo punto ho pensato: basta, hai preso la parola ma ora lasciala".