Bufera sull'ex Milan Rami per le frasi su Alexia Putellas al Pallone d'Oro: "Molla il microfono"

Adil Rami travolto dalle polemiche sul web dopo le dure frasi contro Alexia Putellas e la durata del suo discorso al Pallone d'Oro 2026

29 Ott 2026 - 13:30
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Adil Rami © instagram

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Adil Rami è finito al centro di una polemica social dopo aver attaccato con toni pesanti Alexia Putellas per la durata del suo discorso durante la cerimonia del Pallone d'Oro 2026.

Nel corso di una diretta su Twitch, Rami ha criticato aspramente l'intervento della tre volte vincitrice del trofeo femminile, ignorando del tutto la maggiore lunghezza del discorso di Harry Kane, premiato tra gli uomini: "Ha iniziato a parlare e ha proseguito. Ma sorella, molla il microfono, mollalo. Vuoi parlare? Nessun problema, vai a casa tua, prendi una videocamera e metti due luci. Questo è il Pallone d'Oro, a un certo punto ho pensato: basta, hai preso la parola ma ora lasciala".

La diffusione del video in cui l'ex difensore del Milan ha ammesso di essere rimasto "scioccato" al termine dell'intervento della Putellas, ha immediatamente generato un'ondata di sdegno e reazioni di condanna da parte degli utenti online per la disparità di trattamento rispetto al discorso di Kane.

Pallone d'Oro Femminile 2026: terzo trionfo per Alexia Putellas

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© instagram | Alexia Putellas
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