Inter, scelto il nuovo vice ds: sarà Simone Lo Schiavo

Nato a Tropea il 25 ottobre 1985, è laureato in Giurisprudenza. Lo Schiavo ha appena risolto il contratto con il Palermo, club di cui faceva parte da circa due anni. In precedenza, nel 2017, era stato direttore sportivo alla Vibonese dove ha vissuto la promozione della Serie D alla Serie C e le successive due salvezze consecutive.