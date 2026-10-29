Inter, scelto il nuovo vice ds: sarà Simone Lo Schiavo

L'Inter ha scelto il nuovo vice direttore sportivo per riempire il posto lasciato vacante... dal neo ds. Sarà Simone Lo Schiavo, 41 anni appena compiuti, a ricoprire il ruolo che, prima dell'addio di Piero Ausilio, era ricoperto da Dario Baccin, attuale direttore sportivo nerazzurro. Inoltre potrebbe essere lui a occuparsi dell'Inter Under 23. Secondo indiscrezioni, l'accordo si chiuderà nella prossima settimana.
Inter, chi è Simone Lo Schiavo
Nato a Tropea il 25 ottobre 1985, è laureato in Giurisprudenza. Lo Schiavo ha appena risolto il contratto con il Palermo, club di cui faceva parte da circa due anni. In precedenza, nel 2017, era stato direttore sportivo alla Vibonese dove ha vissuto la promozione della Serie D alla Serie C e le successive due salvezze consecutive.
Nel 2020 il salto alla Roma, prima all'area scouting e poi nel settore giovanile (coordinamento tecnico di Primavera, U18 e U17). Due anni dopo passa alla Salernitana, sempre come responsabile scouting, area in cui ha lavorato anche dal 2024 al Palermo sino alla recente risoluzione del contratto proprio per accettare l'offerta dell'Inter.
Tra i talenti scoperti da Lo Schiavo a Roma si ricordano Felix Afena-Gyan, Benjamin Tahirovic, Cristian Volpato, Joao Costa e Alessandro Romano. A Salerno Dia, Bradaric, Daniliuc, Pirola e Vilhena.