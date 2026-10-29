Milan, Gonçalo Ramos adesso e un caso. E intanto Gimenez trascina il Porto…

29 Ott 2026 - 10:55
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Milan, oltre il danno la beffa. Nella serata della rovinosa caduta contro il Bologna, ancora una volta Gonçalo Ramos ha deluso (zero tiri nello specchio, zero conclusioni fuori, zero occasioni create e zero assist) e contemporaneamente o quasi il Porto di Farioli ha conquistato la qualificazione alla Final Four della Allianz Cup superando 1-0 l'Académico Viseu grazie alla rete decisiva (su rigore) di Santiago Gimenez. Nel post-partita, il tecnico italiano ha esaltato l'ex attaccante rossonero ("Ha fatto molto bene"), che da quando è in Portogallo ha ritrovato la confidenza con il gol proprio come successo a Fullkrug, capocannoniere della Bundesliga.  

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