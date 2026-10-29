Milan, Gonçalo Ramos adesso e un caso. E intanto Gimenez trascina il Porto…

Milan, oltre il danno la beffa. Nella serata della rovinosa caduta contro il Bologna, ancora una volta Gonçalo Ramos ha deluso (zero tiri nello specchio, zero conclusioni fuori, zero occasioni create e zero assist) e contemporaneamente o quasi il Porto di Farioli ha conquistato la qualificazione alla Final Four della Allianz Cup superando 1-0 l'Académico Viseu grazie alla rete decisiva (su rigore) di Santiago Gimenez. Nel post-partita, il tecnico italiano ha esaltato l'ex attaccante rossonero ("Ha fatto molto bene"), che da quando è in Portogallo ha ritrovato la confidenza con il gol proprio come successo a Fullkrug, capocannoniere della Bundesliga.