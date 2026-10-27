Spalletti: "I miei calciatori non verrebbero mai a dirmi come giocare"

Prima il Lecce, poi il Genoa. La Juventus ha bisogno di una pronta conferma dopo la positiva vittoria in Puglia e contro il Grifone, ancora in trasferta, i bianconeri vanno a caccia di tre punti, ma non solo. La prima parte di stagione della Signora è stata al di sotto delle aspettative e attorno a Luciano Spalletti si sono radunate parecchie nubi. Il tecnico toscano, però, pensa al campo e innanzitutto mette in guardia i suoi. "Sarà un avversario tostissimo da affrontare, per l'ambiente e per quello stadio. Poi è chiaro che il Genoa tatticamente ha la doppia soluzione perché hanno la forza fisica con i vari Osmajic e Ostigaard sui calci piazzati, ma anche giocatori pericolosi come Vitinha, ha la qualità di dare gli strappi sugli esterni. Ha giocatori che ti creano difficoltà. Poi ha la vena di De Rossi, ha il suo spirito combattivo. Io lo conosco bene, era il mio braccio armato in campo. Era il nervosismo mio e trasferiva questo come un megafono in campo e faceva assumere subito quella tigna e quella ricerca di essere squadra e dava battaglia", ha detto.