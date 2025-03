Tudor, partita la missione salva-Juve: primo allenamento alla Continassa LIVE

Dopo il ribaltone, via al nuovo corso in casa Juve. In mattinata Thiago Motta, cui la dirigenza bianconera ha comunicato l'esonero al telefono mentre si trovava nella casa di famiglia a Cascais, a pochi chilometri da Lisbona, in Portogallo, torna alla Continassa per svuotare l'armadietto e per salutare chi ha lavorato con lui in questi nove mesi (a giugno aveva firmato un contratto triennale da 5 milioni netti a stagione). "La delusione di oggi può essere la motivazione di domani", ha scritto la moglie dell'italo-brasiliano sui social. Mentre lo stesso Motta consumava nel silenzio la delusione per la fine prematura dellla sua avventura in bianconero. Intanto è già cominciata l'era Tudor - 7 stagioni in bianconero da calciatore e una da vice-allenatore di Andrea Pirlo nel 2020-21: visite mediche al JMedical e in mattinata e nel primo pomeriggio primo allenamento.