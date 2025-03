Ecco come giocherebbe la Juve targata Tudor: difesa a tre e doppio trequartista

Thiago Motta ha ormai le ore contate sulla panchina della Juventus, che ha scelto Igor Tudor come successore. Il cambio in panchina porterà inevitabilmente anche un cambio nella gestione e nel modulo della squadra. Dal 4-2-3-1 dell'allenatore italo-brasiliano si passerebbe alla difesa a tre che ha fatto le fortune del collega croato. Considerati gli uomini a disposizione, il 3-4-2-1 sembra essere la soluzione più probabile. In porta non ci sono dubbi sulla conferma di Di Gregorio, mentre in difesa sembrano certi del posto Gatti e Kalulu, mentre il ruolo di braccetto di sinistra se lo giocherebbero Veiga e Kelly, rinforzi di gennaio che non hanno convinto appieno.