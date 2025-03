Juve, c'è il comunicato ufficiale: via Thiago Motta, ecco Tudor

LA CARRIERA DI TUDOR COME ALLENATORE

Dopo il ritiro come calciatore, Tudor ha iniziato la sua carriera come allenatore in Croazia, prima come assistente di Edy Reja all'Hajduk Spalato e come poi come responsabile dell'Under 17 del club croato. Poi una breve esperienza come vice del ct della Croazia Stimac prima di tornare all'Hajduk, stavolta come primo allenatore, dove vince la Coppa di Croazia. In seguito le esperienze in Grecia al Paok Salonicco (2016) e in Turchia al Karabükspor (sino a febbraio 2017) e Galatasaray (sino a dicembre 2017). Torna in Italia nel 2018 sulla panchina dell'Udinese, che riesce a salvare, per poi non essere confermato. I Pozzo lo richiamano per subentrare a Nicola e Tudor centra un'altra salvezza: stavolta viene confermato ma viene esonerato a novembre. Nel 2019-20 ancora un'esperienza all'Hajduk Spalato per poi tornare alla Juventus come vice di Pirlo, qui vince Coppa Italia e Supercoppa Italiana, ma la dirigenza bianconera a fine stagione sceglie di cambiare tutto lo staff tecnico. Nel 2021 va al Verona, subentrando a Di Francesco e raggiungere la salvezza disputando un ottimo campionato: nonostante questo a fine anno arriva il divorzio per divergenze con la dirigenza e si accasa al Marsiglia. Anche qui resta una sola stagione, in cui chiude quarto in Ligue 1. Infine l'ultima esperienza, alla Lazio: viene chiamato il 18 marzo 2024 al posto di Sarri, chiude al settimo posto ma rassegna le dimissioni per divergenze sul mercato.