Torino, tentata rapina nella villa di Di Maria: la polizia sventa l'assalto

Juve-Maccabi: le foto del match

























































1 di 30 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 30 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

Serata di paura per Angel Di Maria. Una banda di malviventi ha tentato di introdursi nella villa dell'attaccante argentino della Juventus situata ai piedi della collina di Torino, in zona Gran Madre, e uno dei rapinatori è stato arrestato dopo un inseguimento, piuttosto concitato, da parte delle pattuglie della polizia, che lo hanno fermato a bordo di un'auto. Alcuni testimoni, riporta La Repubblica, avrebbero sentito delle urla poi dei rumori che sembravano spari, ma al momento non c'è conferma che siano stati esplosi dei colpi di pistola.