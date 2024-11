Thiago Motta, appello alla squadra in vista del Lecce: "Diamo tutti qualcosa in più. Vlahovic out".

In vetta corrono, e una Juventus incerottata non può permettersi di sbagliare domani a Lecce. Per i bianconeri, reduci da due 0-0 di fila con Milan e Aston Villa, si prospetta come complicato ma da superare a ogni costo. "Dobbiamo dare continuità e fornire una grande prestazione sotto tutti gli aspetti del gioco - le parole di Thiago Motta alla vigilia -. Vlahovic e Mckennie non saranno con noi, ma ho totale fiducia nei miei giocatori. Chi ci sarà farà una grande partita, è necessario affrontare questa situazione dando tutti qualcosa in più".