Fagioli potrebbe lasciare la Juventus: Marsiglia in pole, ma ci sono anche squadre di Serie A

Nicolò Fagioli difficilmente rimarrà alla Juventus a gennaio e per questo motivo appare lunga la fila di pretendenti alla sua porta. Il centrocampista bianconero piace al Napoli, ma è più probabile che la destinazione sia all'estero come riportato da Tuttomercatoweb.com. Su Fagioli c'è forte l'interessamento dell'Olympique Marsiglia così come quello del Paris Saint Germain che lo potrebbe inserire nell'affare Škriniar, tuttavia non sono da escludere le squadre inglesi.