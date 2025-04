Il Porto mette fuori rosa Tiago Djaló: ritorno alla Juventus sempre più vicino

Lo smacco di tornare alla base ancora prima del termine della stagione confermerebbe il fallimento dell'operazione sia per il ragazzo che per la Juventus: Djaló e i bianconeri cercavano un club dove il classe 2000 potesse rilanciarsi. Invece il portoghese, se possibile, ha peggiorato ancora di più la sua situazione: come se non fossero bastate le prestazioni sottotono (l'ultima presenza con il Porto è datata 24 febbraio), ora il giovane si trova anche a dover fare i conti con la fama da "festaiolo". Un problema che si ripercuoterà anche sul prossimo mercato della Juve: Giuntoli sarà chiamato alla non facile impresa di trovare una nuova sistemazione per il portoghese. Da giocatore conteso (e strappato) all'Inter a esubero: la parabola di Tiago Djaló alla Juventus non è stata quella sperata.