Sarri: "Un errore lasciare il Chelsea per la Juve, vorrei tornare in Premier"

"In quel periodo ad Abramovich non era permesso andare in Inghilterra. Lo vedevo solo alle partite all’estero - ha proseguito Sarri tornando sul suo passaggio dal Chelsea alla Juve -. Ci sentivamo al telefono, ma non molto spesso. Il mio punto di riferimento era solo Marina. Non c’era un direttore sportivo quindi la situazione non era così chiara". "Ero un po' preoccupato per la situazione con il Chelsea, la situazione all’interno del club. Non era chiaro - ha continuato -. Ho chiesto a Marina se era possibile tornare in Italia e Marina ha chiesto dei soldi alla Juventus per liberarmi. Hanno detto che se volevo restare al Chelsea era possibile".