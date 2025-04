Serie A, Parma-Juventus 1-0: Pellegrino frena le ambizioni Champions dei bianconeri, primo ko per Tudor

• Dall'arrivo di Cristian Chivu, il Parma ha raccolto 11 punti in otto gare giocate in campionato (2V, 5N, 1P), tra le squadre attualmente nella parte bassa della classifica di Serie A solo il Como (14) ha fatto meglio nel periodo.

• Il Parma è riuscito a trovare il successo contro la Juventus in Serie A per la prima volta dall’11 aprile 2015, anche in quell’occasione un 1-0 al Tardini.

• La Juventus ha subito 10 gol di testa in una stagione di Serie A per la prima volta dal 2009/10 (10 anche in quell'occasione).

• Il Parma è rimasto imbattuto in sei gare di fila in Serie A per la prima volta da marzo 2014 (serie di 17 in quell’occasione).

• Mateo Pellegrino (23 anni e 183 giorni) è il più giovane giocatore ad essere coinvolto in almeno una rete in tre presenze interne di fila in Serie A con il Parma a partire da Jonathan Biabiany, 23 anni e 143 giorni nel settembre 2011.

• Tutte le tre reti in Serie A di Mateo Pellegrino sono arrivate in casa e due di queste di testa.

• Prima di Emanuele Valeri, gli ultimi giocatori italiani a fornire almeno cinque assist in una stagione di Serie A con il Parma erano stati Mattia Cassani (5), Antonio Cassano (6) e Marco Parolo (6), tutti nel 2013/14.

• Emanuele Valeri (cinque) è tra i quattro difensori italiani che hanno servito almeno cinque assist in questa Serie A, insieme a Raoul Bellanova (otto), Federico Dimarco (sette) e Tommaso Augello (sei).

• Il primo tiro nello specchio della Juventus in questo incontro è arrivato solo dal 65° minuto di gioco, con Randal Kolo Muani.

• Il Parma ha trovato la rete in un primo tempo in Serie A per la prima volta dallo scorso 22 febbraio (Bonny contro il Bologna) - inoltre, tutte le ultime quattro reti dei gialloblù contro la Juventus nel torneo sono arrivate prima dell'intervallo.

• Simon Sohm ha disputato oggi la sua 150ª gara in tutte le competizioni con il Parma.