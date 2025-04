Kolo Muani, rilancio forzato: contro il Monza Tudor non ha scelte

Per il resto non dovrebbero esserci grandi novità di formazione, con Kalulu, Veiga e Kelly in difesa davanti a Di Gregorio, Locatelli e Thuram in regia con Weah (o Conceiçao) e McKennie sugli esterni. Riscattarsi dopo la sconfitta di Parma è un obbligo per continuare a lottare per un posto in Champions. Il Monza dirà se quello della Juve è stato solo uno scivolone o l'inizio di una nuova crisi.