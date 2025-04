La scossa Tudor e la profezia di Allegri: Juventus, col Monza si cambia

"Attenzione, il DNA di un club non lo si cambia in un attimo". Dopo il pesante ko di Parma, il primo con Tudor in panchina, in casa Juventus risuonano come una profezia le parole pronunciate da Massimiliano Allegri. L'effetto scossa che ha portato il nuovo tecnico sembra essersi già esaurito in un mese circa e dopo la caduta del Tardini, dove la squadra si è dimostrata ancora una volta poco "italiana" e ha preso il decimo gol di testa dell'anno, Tudor si è appellato ai fantasmi che alla Continassa non hanno ancora smesso di aleggiare: "Non si vince con gli schemi, con i sistemi, con le combinazioni - ha spiegato - ma soprattutto con altre cose. Bisogna crescere dal punto di vista mentale, in cattiveria, nel concedere nulla se non riesci a segnare. Ci vorrebbe, come posso dirlo, più italianismo".