Calcio

Arbitro aggredito in Calabria, Zappi: "Applicare nuova norma codice penale"

30 Nov 2025 - 13:40

L'Associazione italiana arbitri (Aia) "sta seguendo con grande attenzione, così come per tutti gli episodi analoghi, l'iter legato all'aggressione subita da un arbitro calabrese mentre dirigeva una partita di seconda categoria. Il caso specifico, alla luce delle prime risultanze istruttorie vagliate dagli esperti legali dell'Aia, ricade nella disciplina del nuovo articolo 583 quater del codice penale. Nella fattispecie, in considerazione dei giorni di prognosi riconosciuti dal pronto soccorso, la condotta è punibile con la pena della reclusione da due a cinque anni in quanto non sono presenti ipotesi di lesioni gravi o gravissime". Il presidente dell'Aia, Antonio Zappi, assicura: "Vigileremo attentamente come Aia su tutti gli sviluppi giudiziari della vicenda, promuovendo a tutti i livelli la tutela degli associati colpiti". Intanto - spiega l'Aia - "mentre prosegue l'iter sia sportivo sia giudiziario, il Questore di Vibo Valentia ha già emesso un Daspo di 5 anni, per eventi sportivi nazionali e internazionali, oltre ad un obbligo di firma in caserma in occasione delle partite della propria società". 

14:58
Lecce, Di Francesco: "Finalmente un po' di fortuna. Bravi i ragazzi a resistere"
14:52
Inter, Sucic prima del Pisa: "Dobbiamo essere più cinici"
14:49
Torino, Baroni rischia: "Abbiamo fragilità da risolvere necessariamente"
14:46
Torino, Asllani: "Chiedo scusa per il rigore. Trenta minuti inaccettabili"
14:40
Inter, Chivu: "Lautaro aveva avuto la febbre due giorni prima del derby"