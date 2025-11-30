Logo SportMediaset

Calcio

Pescara, protesta dei tifosi diversamente abili per la tribuna parzialmente inagibile

30 Nov 2025 - 14:17
© Getty Images

© Getty Images

"Se entro la prossima partita con il Frosinone del 14 dicembre, il sindaco di Pescara Carlo Masci, l'assessore allo sport Patrizia Martelli e l'assessore alla disabilità Massimiliano Pignoli non presenteranno soluzioni condivise, accessibili e realmente fruibili, non escludiamo proteste clamorose davanti allo stadio". Questa la decisione del Club Delfini Determinati presieduto da Claudio Ferrante e che raccoglie le persone diversamente abili che seguono allo stadio il Pescara. Il club parla di promesse non mantenute per la risoluzione del problema.

"A causa delle gravi lesioni strutturali dello stadio - spiega Ferrante - un mese fa avevamo denunciato la situazione critica del settore riservato alle persone con disabilità. Eravamo stati rassicurati dall'assessore alle Politiche per la Disabilità, Massimiliano Pignoli, che l'intero settore sarebbe stato completamente riaperto entro metà novembre. Alle nostre perplessità era stato risposto che la riapertura sarebbe stata annunciata con un comunicato stampa. Con la partita contro il Padova, tutti i tifosi con disabilità pensavano di non avere più problemi di visuale, sicurezza e affollamento, sia per loro che per i propri accompagnatori, e che fosse finalmente superata la grave emergenza dei servizi igienici. Il Comune di Pescara non ha voluto trovare alcuna soluzione alternativa, nemmeno quelle proposte da noi, arrivando perfino a incolpare la Pescara Calcio che, pur di non lasciare nessuna persona in carrozzina a casa, ha cercato di dirottare alcuni tifosi con disabilità nel settore Tribuna Adriatica, purtroppo senza alcuna possibilità di vedere la partita. Da oggi - conclude il presidente Claudio Ferrante- i Delfini Determinati sono in stato di agitazione e lo hanno dimostrato ieri con una protesta nel settore disabili". 

