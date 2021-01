Tegola Juventus: anche Cuadrado positivo al Covid

ALTRO CASO

Dopo Alex Sandro, la Juventus sarà costretta a fare a meno anche di Juan Cuadrado per la trasferta di campionato contro il Milan. Come per il terzino brasiliano, anche l'esterno colombiano è risultato positivo al Covid-19 come comunicato dalla società bianconera, nel corso dei controlli previsti dal protocollo. Cuadrado, che è asintomatico, è già stato posto in isolamento dal resto dei compagni e non prenderà parte alla trasferta di Milano.

Un'assenza quella dell'esterno colombiano che complica ulteriormente le scelte di Andrea Pirlo, già costretto a rinunciare ad Alex Sandro per lo stesso motivo. Praticamente sicuro l'impiego del brasiliano Danilo sulla destra, per il tecnico della Juventus resta da risolvere il dubbio per la fascia sinistra anche in base alle condizioni di Chiellini.

Sebbene non sia da escludere un passaggio alla difesa a tre, l'indiziato per una maglia da titolare a San Siro sembra essere il giovane Frabotta. Più difficile, ma non impossibile, pensare a una scelta coraggiosa come Bernardeschi.